MN - Ieri a Casa Milan gli agenti di Retegui e Pellegrino hanno parlato con Tare

Ieri è stata una giornata ricca di incontri a Casa Milan. Oltre a quello con l'area legale dell'entourage di Luka Modric per definire gli ultimi dettagli burocratici dell'accordo con l'ex Pallone d'Oro, Igli Tare ha incontrato - come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it - anche i rappresentanti della GEA World, agenzia che conta al suo interno calciatori come Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta su cui il Milan ha messo gli occhi, e Marco Pellegrino, calciatore di proprietà del Milan in procinto di passare al Boca Juniors.

LE PAROLE DI IERI DI MARZIO

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così in diretta a Sky Calcio Mercato, L'Originale. Dichiarazioni interessanti sul fronte attacco: il Milan sarebbe interessato a Retegui, bomber dell'Atalanta: "Il Milan proverà a prendere Retegui, c'è un forte interessamento per il capocannoniere dell'ultima Serie A. Su di lui c'è anche la Juve, ma la dirigenza rossonera proverà a sondare il terreno e a capire se la trattativa sarà poi fattibile".

RETEGUI MIGLIOR ATTACCANTE DELLA SERIE A

La Lega Serie A ha ufficializzato i premi come miglior MVP per la stagione in corso, annunciando i migliori interpreti ruolo per ruolo. A distinguersi tra i pali è stato Mile Svilar, eletto miglior portiere, mentre in difesa il riconoscimento è andato ad Alessandro Bastoni. A centrocampo il premio è stato assegnato a Tijjani Reijnders, mentre il titolo di miglior giocatore assoluto della stagione è stato conquistato da Scott McTominay. Mateo Retegui si è imposto come miglior attaccante, e il giovane talento Nico Paz ha ricevuto il premio come miglior Under della stagione.

