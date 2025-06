Previsti oggi nuovi contatti con l'Al Hilal per Theo e Osimhen

Il calciomercato sta entrando nel vivo, anche grazie alla sessione straordinaria aperta fino al 10 giugno. In questo senso molte squadre che parteciperanno al Mondiale per Club stanno cercando di ottenere più rinforzi possibili per arrivare pronte all'appuntamento intercontinentale. Tra queste c'è anche l'Al Hilal che, già forte di una squadra composta da grandi campioni, si è assicurata in panchina Simone Inzaghi e ora punta a completargli la rosa con altri acquisti importanti.

Sul taccuino della squadra saudita ci sono due giocatori: uno è Theo Hernandez, terzino rossonero che va in scadenza nel 2026 e che il Milan vuole cedere nel corso di quest'estate, l'altro è Victor Osimhen che, dopo la parentesi al Galatasaray, torna al Napoli in attesa di nuoava sistemazione. Per entrambe le situazioni si è giunti a un accordo tra club arabo e squadra di provenienza ma ancora non sono convinti i giocatori. Nel caso di Theo, l'Al Hilal ha offerto 35 milioni di euro al Milan.

Nella giornata di oggi, come riporta Gianluca Di Marzio, nuovi contatti dell'Al Hilal con i due entourage dei calciatori per sbloccare entrambe le situazioni.