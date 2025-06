Quale erede se parte Maignan? I favoriti sono due portieri di Serie A

Mike Maignan, capitano e portiere del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel corso di quest'estate: a oggi questa sembra essere l'opzione più plausibile. Il Chelsea ha dichiarato il proprio interesse e non ha intenzione di spendere i 30 milioni che per il Milan sono l'offerta minima. I rossoneri al momento non hanno certamente il coltello dalla parte del manico: il contratto scade nel 2026 e il portiere vorrebbe lasciare i rossoneri proprio dopo che le negoziazioni per il prolungamento si sono bruscamente interrotte in inverno.

Ancora è impossibile decifrare cosa ne sarà di Mike Maignan, ma intanto il Milan si tutela e stila una lista di possibili sostituti. I nomi vengono oggi riportati da Tuttosport e sono diversi: da Caprile del Napoli (in prestito al Cagliari negli ultimi sei mesi) a Milinkovic-Savic del Torino, fino ad arrivare a Chevalier del Lille. I due favoriti però sono due dei migliori portiere dell'ultima Serie A: Mile Svilar della Roma, che ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026, e Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Occhio anche alla pista, riportata oggi dalla Spagna, che mette Kepa Arrizabalaga del Chelsea, ma nell'ultimo anno al Bounremouth, sulla mappa.