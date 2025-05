Oggi la protesta della Curva Sud: "Invitiamo ogni milanista allo stadio a uscire prima da San Siro. Questa è l'unica cosa da fare per dare un messaggio forte"

Come già comunicato nella giornata di ieri, questo pomeriggio, a partire dalle ore 17:00 circa, la Curva Sud darà il via a una protesta pacifica contro l’attuale società e dirigenza del Milan. Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per esprimere il crescente malcontento del tifo organizzato nei confronti della gestione del club rossonero, ritenuta distante dai valori storici e dall’identità milanista.

La Curva Sud comunica che

"Entreremo tutti insieme in Curva alle 19:45, non prima. Le iniziative che porteremo avanti all’interno dello stadio vi verranno spiegate successivamente. Tutti gli striscioni di contestazione sono stati vietati. Intorno al 15° minuto daremo il segnale attraverso l’impianto voce e usciremo pacificamente dallo stadio, lasciandoli soli con i loro turisti, con i loro clienti e con la loro vergogna.

Non obblighiamo nessuno a seguirci, ma invitiamo ogni milanista presente a San Siro, in qualsiasi settore, a far capire che uscire prima è l’unica cosa da fare per lanciare un segnale forte, un messaggio compatto e condiviso da chi ama davvero questi colori".

