Rinnovi Theo e Maignan: "È tutto sotto controllo" diceva Ibra a febbraio. Ma ora sono entrambi in uscita

Lo scorso 17 febbraio, alla vigilia del match di Champions Leagure con il Feyenoord a San Siro, Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky, aveva risposto così ad una domanda sui rinnovi di Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders: "Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo. Tutti e tre sono molto contenti al Milan e vogliono continuare al Milan. Più di questo non c’è”. E se effettivamente poche settimane dopo è arrivato il prolungamento del centrocampista olandese fino al 2030 (anche se nei prossimi giorni passerà al Manchester City), lo stesso non si può dire di quelli dei due francesi che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026. Sia il portiere che il terzino sono al momento ben lontani dal rinnovo, dunque la situazione non è proprio sotto controllo.

THEO SUL MERCATO - Per quanto riguarda Theo, il discorso prolungamento è fermo da mesi ormai e, salvo clamorose novità, non riprenderà. Il giocatore è ora sul mercato e il Milan aveva anche già trovato un accordo per lui con gli arabi dell'Al-Hilal, ma il francese non è convinto di andare in Arabia Saudita perchè preferirebbe restare a giocare in Europa. L'Atletico Madrid è interessato a lui, ma non sembra intenzionato a mettere sul piatto quei 30-35 milioni di euro che ha offerto qualche giorno fa il club di Riad.

IL CASO MAIGNAN - Diverso è il caso di Maignan che aveva trovato un principio di accordo con il Milan per il rinnovo, ma poi il club rossonero non si è fatto più sentire per la firma, complice qualche prestazione negativa e qualche errore tra i pali del portiere francese. Questo comportamento non è piaciuto all'ex Lille che ora sembra spingere per la cessione al Chelsea, club che da almeno un paio di anni ha messo gli occhi su di lui. Il problema è che sembra esserci parecchia distanza tra quello che chiede il Diavolo, vale a dire 30 milioni di euro, e quello che vogliono offrire i Blues, che non intendono mettere sul piatto più di 15 milioni perchè si tratta di un giocatore che ha un solo anno di contratto e dunque non può valere quella cifra. Il Milan e Allegri stanno provando a convincerlo a restare. Ce la faranno? La sensazione è che sarà molto difficile.