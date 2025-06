Mercato Milan: idea Granit Xhaka per il centrocampo

Il Milan guarda alla Bundesliga per rinforzare la mediana e mette nel mirino Granit Xhaka, centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, il giocatore, reduce da una stagione da protagonista con la squadra di Xabi Alonso, è aperto a una nuova esperienza e potrebbe lasciare la Germania già in estate.

Al momento non ci sono stati contatti diretti tra le parti, ma il nome di Xhaka è uno di quelli presenti nella lista della dirigenza rossonera per alzare il tasso di esperienza e qualità a centrocampo. Il Milan valuta diversi profili, ma l’ex Arsenal rappresenterebbe un innesto di spessore sia in termini tecnici che di leadership.