Allegri e Tare sono convinti di poter mettere Leao al centro del nuovo Milan

Nelle ultime ore, dalla Germania sono arrivate diverse voci su un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao. Ma per ora nessuno si è fatto vivo con il Milan: come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, infatti, in via Aldo Rossi non sono arrivate finora offerte dal club tedesco e nemmeno telefonate per manifestare un concreto interesse per l'attaccante portoghese.

L'idea del club rossonero è comunque quella di ripartire da Leao: sia il ds Igli Tare che il tecnico Massimiliano Allegri lo hanno messo al centro del nuovo Milan. In particolare, l'allenatore livornese vuole farne il leader tecnico della squadra ed è convinto di poterlo aiutare nel salto mentale necessario a permettergli di incidere con più continuità in campo.

LA VOCE SU LEAO AL BAYERN

Rafael Leao nel corso di ogni sessione di calciomercato finisce per attirare su di sé i riflettori. Inevitabile che accada anche quest'anno, al termine di una stagione per il Milan fallimentare e con l'inizio di un nuovo ciclo in vista. L'arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri segna un nuovo capitolo per la storia rossonera che, almeno sulla carta, è in netta controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi due anni. Al centro di questo nuovo progetto c'è spazio per Rafael Leao.

L'intenzione è questa, Leao è il giocatore con più talento e potenziale, è il numero 10 e il più pagato della rosa. La sensazione è che la sua esplosione e consacrazione definitiva non siano ancora arrivate e questo Allegri lo sa. Il tecnico livornese aveva parlato molto bene del lusitano un paio di anni fa in un'intervista e lo aveva elogiato per le sue doti uniche. Adesso vuole trattenerlo al centro del suo nuovo corso rossonero. Non solo la considerazione tecnica di Max Allegri, ma anche Igli Tare ha dato ampie rassicurazioni al calciatore di quanto il ragazzo sia importante per il Milan. Questo aspetto è stato immediato e fondamentale, con il ds milanista che ha fornito le risposte attese e che saranno certamente uno stimolo importante per Leao per l’annata 2025-26.