Gazzetta - Milan, Theo Hernandez grande indiziato alla partenza: il Bayern Monaco ha tutto per prenderlo

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa rossonera, Theo Hernandez è il grande indiziato alla partenza durante il prossimo mercato estivo. Non è mistero che sulle sue tracce ci sia da tempo il Bayern Monaco, che ora o tra un anno perderà Alphonso Davies e che ha tutto per prenderlo: l'interesse e i soldi per convincere il Milan a cedere il terzino francese.

Un altro giocatore rossonero che potrebbe lasciare Milanello è Mike Maignan: per lui e Theo, il club di via Aldo Rossi, che li cederà solo davanti a proposto davvero irrinunciabili come quella di un anno fa del Newcastle per Tonali, parte da una valutazione di 100 milioni di euro.