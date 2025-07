Non solo la Cremonese su Pobega. Spunta anche l'ipotesi Genoa

Il Genoa sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione e guarda anche al centrocampo, reparto nel quale alla dirigenza piacerebbe acquistare Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de La Repubblica, per il milanista è sfida alla Cremonese per aggiudicarselo dopo l'annata in prestito al Bologna, che ha deciso di non riscattarlo. Il nome nuovo invece è quello di Antonio Vergara di proprietà del Napoli, che ha lo stesso procuratore dei fratelli Esposito e di Gaetano Oristanio. Pobega inizierà il ritiro con il Milan a Milanello.

Andrà in prestito al Levante per 500mila euro Alan Matturro, il cui diritto di riscatto è stato fissato a poco più di 10 milioni. Vieira inoltre vuole migliorare il proprio reparto offensivo, che è al momento privo di Pinamonti, tornato al Sassuolo. Nel mirino c'è Lorenzo Colombo, che è il profilo più raggiungibile. Il giovane centravanti dovrà garantire un numero considerevole di gol, visto che il suo predecessore ne ha segnati 10.

Intanto il Grifone ha praticamente ceduto Ahanor all'Atalanta per circa 20 milioni complessivi, una cifra che permetterà di avere soldi da investire sul mercato e non solo. Pure l'addio di Gudmundsson, direzione Fiorentina, ha sicuramente aiutato le casse societarie. Chissà che non parte pure un altro profilo prezioso, anche se Frendrup non pare l'indiziato.