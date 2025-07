Adli escluso, si allenerà con Milan Futuro. Theo e Bennacer assenti al raduno

Arrivano novità importanti sui giocatori rossoneri in uscita in questa sessione di calciomercato estivo, a pochissimi giorni dal raduno del Milan al centro sportivo di Milanello che si terrà il prossimo lunedì 7 luglio. Nello specifico le novità che vengono riportate dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport riguardano Yacine Adli che è il nuovo tecnico Massimiliano Allegri considera fuori dal suo progetto. Il franco-algerino è atteso a Milanello il 14 luglio, una settimana dopo rispetto agli altri così come Devis Vasquez, e inoltre si allenerà con Milan Futuro in attesa di una sistemazione.

Aggiornamenti anche per quanto riguarda Theo Hernandez e Ismael Bennacer: per il francese è quasi tutto fatto per il trasferimento all'Al Hilal, ancora impegnato al Mondiale per Club, mentre l'algerino è in cerca di una nuova sistemazione. Entrambi non sono convocati il 7 luglio e avranno dei giorni supplementari di vacanza.