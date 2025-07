Milan, presentata una nuova offerta per Jashari: si attende la risposta del Club Brugge

A Casa Milan sono tutti pazzi per Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. Come riporta SportMediaset su Italia Uno, i rossoneri hanno presentato nelle scorse ore una nuova offerta al club belga per il giocatore svizzero: 35 milioni di euro, bonus compresi. Si attende ora la risposta della società di Bruges, in via Aldo Rossi sperano che questa possa finalmente essere la proposta giusta per chiudere la trattativa.

Già tutto fatto invece per Samuele Ricci che nelle prossime ore sbarcherà a Milano e domani mattina svolgerà le visite mediche. L'accordo tra Milan e Torino è stato trovato a 23 milioni di euro più due milioni di bonus. Per il centrocampista italiano è invece pronto un contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni.