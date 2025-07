Moretto conferma l'anticipazione sull'interesse Besiktas per Okafor

Nel corso della live YouTube andata in onda questa sera sul canale di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto, esperto di mercato, ha confermato l'anticipazione della redazione di MilanNews.it sull'interesse del Besiktas per Noah Okafor, esterno offensivo in uscita dal Milan di rientro dal prestito di mezza stagione al Napoli. Secondo quanto viene riportato, il club turco avrebbe proposto un prestito gratuito, offerta che da Casa Milan hanno prontamente rispedito al mittente.

L'interesse per il giocatore c'è e ci sono stati anche contatti con l'entourage dello svizzero, da capire se nei prossimi giorni verrà presentata al Milan una proposta migliore. A fare la corte il giocatore, come riportato dalla nostra redazione, ci sono anche altri club europei come alcuni sudamericani. Recentemente, l'ex Salisburgo ha rifiutato una proposta importante del Flamengo.