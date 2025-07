Club Brugge, sabato Jashari atteso in ritiro. Ma lo svizzero spera che la trattativa con il Milan si concluda prima

Per sabato, Ardon Jashari è atteso nel ritiro del Cub Brugge per riprendere gli allenamenti. Il centrocampista svizzero, però, si augura di non doversi presentare perchè spera che prima di quel giorno si sia conclusa la trattativa per il suo cartellino tra i belgi e il Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che la volontà del giocatore è ben chiara da tempo e anche la sua attuale società sa benissimo che il suo desiderio è andare a giocare nella formazione rossonera.

L'ultima offerta del Diavolo al Club Brugge è tra i 30 e i 35 milioni di euro bonus inclusi, proposta che non verrà corretta al rialzo dai dirigenti di via Aldo Rossi: se i belgi accetteranno bene, altrimenti i rossoneri andranno su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo. Il Milan confida molto anche nella spinta di Jashari che è in pressing sul suo attuale club per convincerlo ad accettare l'offerta milanista.