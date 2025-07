Moretto: "Più passa il tempo, più è difficile che Thiaw dica sì al Como. Occhio al Newcastle"

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

THIAW: "Più passa il tempo, più è difficile che Thiaw dica sì al Como. Mi dicono che è vero che il Como sta facendo di tutto e di più per cercare di convincerlo, ma il tedesco vorrebbe continuare a giocare in una competizione europea, se possibile. Ci sono degli apprezzamenti dalla Premier League. L'anno scorso il Newcastle aveva cercato Thiaw e oggi il Newcastle è ancora alla ricerca di un difensore centrale. Occhio quindi a questa pista, al momento non c'è nulla di concreto, ma posso confermare che il Newcastle sta valutando anche Thiaw, il quale, oltre a tornare in Germania, sarebbe interessato ad un'esperienza in Premier".

DOUE': "Un nome che è stato accostato alla fascia destra del Milan è Guéla Doué, terzino classe 2002 dello Strasburgo che è un obiettivo del Sunderland".