Marchetti: "Thiaw ha detto no al Como, ma potrebbe rientrare in altri discorsi di mercato"

Il Milan cambia volto a centrocampo. Dopo una lunga trattativa, Ricci è in città per visite e firma: 23 milioni al Torino più bonus e percentuale sulla rivendita. Per Jashari il Brugge ancora non ha dato risposta, ma i rossoneri hanno alzato l’offerta a 32 milioni e aspettano fiduciosi. In uscita c’è Musah, su cui il Nottingham è pronto a spingere, e Liberali, sempre più vicino al Parma.

I rossoneri devono ancora sciogliere il nodo sul centrale da affiancare a Tomori: Thiaw ha detto no al Como, ma potrebbe rientrare in altri discorsi di mercato. La priorità ora è chiudere per un centrocampista e liberare slot in rosa. Javi Guerra resta nei radar.