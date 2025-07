Ravelli: "Retegui, capocannoniere, centravanti della Nazionale, può fornire un minimo garantito di gol"

vedi letture

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle mosse in attacco del Milan: "La coppia Massimiliano Allegri-Igli Tare ha dimostrato di avere le idee chiare: dopo aver deciso di rinunciare a Jovic e Abraham (paradosso/1: i due che, risolvendo i derby, avevano regalato qualche gioia ai tifosi) e a Morata (paradosso/2: lo spagnolo ha rotto con un allenatore che non c’è più, mentre con Max si sente regolarmente al telefono), è chiaro che una delle priorità del mercato rossonero passa dall’individuazione della punta. Con il solo Gimenez non si può restare, anche ammesso che l’attaccante messicano non sia quello moscio visto per la maggior parte della scorsa stagione, né ci si può affidare al solo contributo di Leao (ma poi che Leao sarà? Quello solito che va a corrente alterna o un giocatore finalmente rilanciato dal regime di Max?) e del buon Pulisic. Conclusione: serve un attaccante migliore di Gimenez e qualche alternativa ai lati. Mateo Retegui, capocannoniere, centravanti della Nazionale, può fornire un minimo garantito di gol, anche se viene dalla boutique cara dell’Atalanta ed è stato valorizzato dalla cura Gasperini. Ma anche qui Max saprà come fare".

LE ULTIME SULL'ATTACCO DEL MILAN

Il Milan è pronto a investire su un nuovo centravanti. Lo ha confermato Igli Tare circa dieci giorni fa e lo confermano anche i movimenti del club sul mercato. I rossoneri sono determinati a portare a Milanello un attaccante d’area con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. L’obiettivo primario è Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Dea valuta l’italo-argentino non meno di 50 milioni di euro, cifra che il Milan cercherà di abbassare ma sa bene che a Bergamo difficilmente si fanno sconti. Non sarà facile arrivare a Retegui però per due motivi: da una parte perchè quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino (sulle sue tracce cu sono per esempio anche gli arabi dell’Al-Qadsiah), dall'altra perchè per l'Atalanta lo ritiene un elemento fondamentale della nuova squadra di Juric. Il club rossonero ha necessità di un nuovo centravanti: con gli addii di Abraham e Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, restano solo Gimenez e Colombo (quest’ultimo in uscita). Serve dunque un rinforzo di livello. Retegui, considerato vicino per caratteristiche a Olivier Giroud, rappresenterebbe una scelta ambiziosa e coerente con la richiesta del tecnico Allegri di alzare il livello della rosa.