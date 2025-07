Adli, futuro lontano dal Milan: lo Spartak Mosca si fa avanti

Rientrato al Milan dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha collezionato 26 presenze e 4 reti in Serie A, oltre a 9 apparizioni e un gol in Conference League, Yacine Adli si prepara a una nuova partenza. Il centrocampista classe 2000, infatti, non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri e potrebbe addirittura essere destinato ad allenarsi con il Milan Futuro — formazione retrocessa in Serie D — in attesa di una collocazione.

Secondo quanto riportato da alcuni media russi, ripresi da Sportmediaset, lo Spartak Mosca avrebbe manifestato interesse per il giocatore, mettendo sul piatto un’offerta di circa 18 milioni di euro. Una cifra che il club rossonero difficilmente potrebbe rifiutare, anche se resta da convincere il calciatore a trasferirsi in Russia.

Si avvia così verso la conclusione l’esperienza di Adli al Milan, iniziata due stagioni fa e caratterizzata da 39 presenze complessive e una rete, con un impiego più continuo nel 2023/24, quando disputò 30 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.