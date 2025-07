Fabrizio Romano: "Il Besiktas ha contattato Okafor. Vorrebbero un prestito"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X dando aggiornamenti sulla questione Okafor: "Il Besiktas ha contattato l'entourage di Noah Okafor per un possibile trasferimento estivo. La squadra turca è interessata al prestito dell'attaccante del Milan dopo che anche il Lipsia ha mostrato nuovamente interesse".

L'INTENZIONE DEL MILAN

Noah Okafor non rientra nei piani del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L'intenzione del club rossonero è quella di massimizzare la sua cessione dopo che il Napoli campione d'Italia ha deciso di non riscattarlo dopo sei mesi tutt'altro che esaltanti.

Nonostante le difficoltà in azzurro, comunque, le pretendenti per Noah Okafor non mancano. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, per il calciatore svizzero si sarebbe fatto avanti il Besiktas chiedendo informazioni al suo entourage. Oltre al club turco, comunque, anche altri club europei e sudamericani avrebbero mostrato interesse per l'ex Salisburgo, che nelle scorse settimane avrebbe rifiutato un'interessante proposta dal Flamengo.