Moretto sul Milan: "I discorsi per la punta andranno a fine luglio, inizio agosto. Embolo proposto, ma non si è andati oltre"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

MUSAH: "Per il Nottingham Forest, Yunus Musah non è un obiettivo prioritario ad oggi. È vero che ci sono stati dei contatti, è vero che è stato proposto, ma per quanto riguarda la shortlist del Nottingham per rinforzare il centrocampo l'americano non è tra le prime posizioni. Ci sono altri due profili su cui proveranno ad affondare, poi vedremo se poi gli inglesi dovranno eventualmente virare su Musah. Al momento comunque non è una trattativa calda".

EMBOLO: "Il Milan sta valutando diversi profili, ma al momento i rossoneri sono concentrati su Jashari. I discorsi per la punta andranno a fine luglio, inizio agosto. Confermo che è stato proposto Embolo del Monaco, ma ad oggi è tutto fermo ad una semplice proposta. Il discorso non è andato oltre, ma è vero che il suo profilo è stato proposto ai rossoneri".