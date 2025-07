Il Milan non molla Jashari, ma detta la linea: nessun ulteriore rilancio

Ardon Jashari, 22 anni, aspetta il fine settimana con impazienza, ma non per il classico divertimento da weekend. Il centrocampista svizzero è atteso sabato a Bruges per il raduno della nuova stagione e domenica per un’amichevole contro i Glasgow Rangers. Tuttavia, la sua presenza è tutt’altro che certa. Jashari spera infatti di non esserci, ma per un buon motivo: diventare un nuovo giocatore del Milan.

La trattativa tra i rossoneri e il Bruges è in corso, con il club belga che, ufficialmente, continua a considerarlo un punto fermo per il futuro. Ma Jashari ha già detto sì al Milan, accettando un contratto quinquennale da 2,8 milioni netti a stagione. Il giocatore ha chiesto di accelerare i tempi, sperando che l’operazione si chiuda entro le prossime 48 ore.

Da parte sua, il Milan è stato chiaro: l’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, bonus inclusi, non verrà alzata. Al massimo si lavorerà sulla struttura dei bonus. Se il Bruges vorrà accettare, l’affare si potrà chiudere rapidamente. Altrimenti, i rossoneri valuteranno alternative.

Intanto, il club belga inizia a guardarsi intorno in cerca di un sostituto. Jashari, senza creare rotture clamorose, partirà eventualmente con la squadra, ma senza cambiare idea: il suo futuro, dice lui, è a San Siro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.