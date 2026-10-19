Primo Piano Krosche ad un passo dal Milan: sarà il nuovo Head of Football. Le ultime

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sull'arrivo ormai imminente al Milan di Markus Krosche come nuovo Head of Football

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole su Markus Krosche che, dopo aver detto addio all'Eintracht Francoforte, ora è ad un passo dal diventare il nuovo Head of Football del Milan: "Il Milan sorride in campo vincendo 3-2 contro l'Atalanta ed è sempre più vicino al completamento, o almeno all'inserimento di un altro tassello molto importante per quanto riguarda la struttura organizzativa del club a livello sportivo. Vi stiamo parlando da diverso tempo di come Gerry Cardinale stia cercando di implementare, di migliorare la struttura organizzativa inserendo un Head of Football. E nella giornata di oggi (ieri, ndr) è arrivata la conferma ufficiale di come Marcus Krosche, ex direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, si sia separato ufficialmente dal club tedesco. Le parti hanno deciso di chiudere questa avventura insieme. Si è trattata di una tappa molto importante che ha visto Krosche svolgere un ottimo lavoro dal punto di vista sportivo e dopo aver preso calciatori anche a parametro zero come ad esempio Kolo Muani e Marmoush, li h poi rivenduti a cifre molto alte.

In questo momento Marcus Krosche è davvero vicinissimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Diciamo che la parte economica non è un problema perchè le parti hanno raggiunto un accordo ormai da diverso tempo, addirittura da giugno. Poi nelle ultime settimane è vero che vi abbiamo raccontato di come il Milan si fosse rimesso in contatto con Krosche a settembre e inizio ottobre. La parte economica non è mai stata un problema perché l'accordo in realtà c'era già. Bisognava un attimo capire come strutturare al massimo e al meglio il lavoro, mettendo qualche puntino sulle 'i'. Dunque quali poteri avrà all'interno del Milan, come incastrarsi all'interno della struttura e con coloro sono già presenti all'interno del mondo Milan. Bisognava semplicemente aggiustare alcuni punti, le parti hanno trattato a lungo anche negli ultimi giorni e ora vi posso dire che finalmente Krösche è davvero molto vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan.

Già a giugno il Milan ha provato a prendere Krösche in tutti i modi. Il vero grande problema è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e l'opzione di uscita. Quindi di fatto, è vero, c'era un mercato estivo da preparare a giugno, quindi comunque Krosche difficilmente sarebbe potuto uscire a cuor leggero da quel progetto Eintracht in quel momento storico lì, però il vero ostacolo è sempre stato l'accordo economico tra l'Eintracht e Krosche e anche tra l'Eintracht e il Milan, perché comunque l'Eintracht aveva chiesto un indennizzo al Milan per liberare Marcus Krosche.

I contatti sono comunque sempre continuati, non si sono mai interrotti. Krosche è sempre stato il primo nome della lista per il Milan e ora siamo vicini ad un lieto fine. Ora da capire se Krösche porterà con sè un'ulteriore figura all'interno della struttura. Ad oggi, diciamo che colui che lo ha accompagnato e lo sta accompagnando da diverso tempo all'Eintracht, ovvero Timmo Hardung, ad oggi resterà all'Eintracht perché è visto come di fatto il successore di Krösche e quindi, insomma, ad oggi non sarà lui ad accompagnare Krösche in rossonero. Nei prossimi giorni contatti costanti tra le parti per definire al 100% questo accordo. Voglio specificare infine una cosa su Krösche: quando era ad un passo dal Milan in estate, il tedesco aveva già dato il suo ok all'investitura di Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero, quindi insomma non ci sarà nessun problema tra Krosche e il tecnico portoghese".