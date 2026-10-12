Milan, Amorim è insoddisfatto: "Buttati via due punti". Il problema è la mentalità

Ruben Amorim non può essere soddisfatto dopo l'1-1 di ieri sera in casa del Sassuolo. Dopo il vantaggio il suo Milan doveva gestire meglio la partita

Il punto raccolto ieri sera dal Milan contro il Sassuolo non soddisfa nessuno, tantomeno Ruben Amorim che nel post-partita non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione per aver buttato via due punti: "È evidente che non possiamo ritenerci soddisfatti quando buttiamo via due punti così" è il commento del tecnico milanista riportato questa mattina dal Corriere dello Sport che parla di "problema di mentalità" per il Diavolo che non doveva farsi rimontare dai neroverdi dopo aver trovato la rete del vantaggio con Adrien Rabiot.

SASSUOLO-MILAN 1-1: L'ANALISI DEL MATCH DI AMORIM

Amorim ha continuato così la sua analisi della partita: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol è chiaro che avremmo dovuto gestire meglio la partita, fare più possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo permetterci di subire gol da calcio d’angolo". Non appena hanno trovato il gol dell'1-0, i rossoneri hanno smesso di giocare e hanno concesso subito tre grandi occasioni al Sassuolo che ha poi trovato il pari su angolo.

AMORIM HA LE IDEE CHIARE: IL MILAN DOVEVA CONTROLLARE LA GARA DOPO L'1-0

Cosa avrebbe dovuto fare il Milan dopo il vantaggio? Amorim ha le idee chiarissime: "Dovevamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol e poi andare avanti così, fare più possesso e non mettere la partita sulle transizioni. Dovevamo controllare la gara, spingere, trovare le giuste combinazioni e giocare bene. A volte è una questione di mentalità: fai un gol e devi continuare a spingere, perché è chiaro che l’avversario vuole provare a reagire e quindi noi avremmo dovuto gestire molti più palloni".

