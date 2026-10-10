Milan, Cardinale rilancia: 50 milioni nel club e mercato di gennaio nel mirino

Cardinale ha già le idee chiare in vista dei prossimi mesi, tra mercato e stadio nuovo

Gerry Cardinale passa dalle parole ai fatti. Dopo aver ribadito nei mesi scorsi la volontà di costruire un Milan stabilmente competitivo, il proprietario di RedBird avrebbe effettuato un versamento in conto capitale da 50 milioni di euro, con la possibilità di una nuova iniezione di equity nei prossimi mesi. Una mossa importante, soprattutto in un momento delicato per il club, reduce dalla seconda stagione consecutiva senza Champions League e da un bilancio chiuso al 30 giugno con una perdita di 24 milioni.

UN INVESTIMENTO CHE GUARDA SOPRATTUTTO ALLA COMPETITIVITÀ

L'intervento non nasce dalla necessità di ripianere il patrimonio netto, che resta solido a quota 176 milioni, ma dalla volontà di garantire al Milan risorse fresche per sostenere il fabbisogno di cassa e nuovi investimenti senza aumentare eccessivamente il debito. Una filosofia coerente con la gestione RedBird, riportano questa mattina i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che ha mantenuto l'indebitamento finanziario netto intorno ai 145 milioni. Il segnale più evidente era già arrivato dal mercato estivo, con circa 160 milioni investiti negli acquisti e un incremento sensibile del costo della rosa. L'obiettivo quindi è chiaro: costruire una squadra in grado di tornare stabilmente in Champions League.

GENNAIO, NUOVO STADIO E IL MILAN CHE CARDINALE IMMAGINA

Il prossimo banco di prova sarà sicuramente il mercato invernale. Il Milan vuole restare protagonista e tra i nomi monitorati figurano Gonçalo Inacio, per il quale in estate era già stata presentata un'offerta da 40 milioni di euro, ed Endrick, possibilità opportunità in prestito dal Real Madrid. Parallelamente procede il dossier sul nuovo San Siro: il 29 ottobre Foster con Partners e Manica dovrebbero presentare il primo rendering, con l'obiettivo di avviare i lavori principali la prossima estate così da inaugurare il nuovo impianto nel 2031.

Cardinale sembra dunque voler accelerare i tempi su entrambi i fronti, così da valorizzare realmente il progetto RedBird, per il quale non basta solo una società economicamente solida o uno stadio moderno, ma soprattutto un Milan capace di tornare a vincere e di essere protagonista anche in Europa.