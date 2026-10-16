Milan show a Salisburgo: tripletta da record di Cisse

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Il Milan ha battuto 4-0 il Salisburgo grazie alla tripletta di Cisse e alla rete di Ramos. Sono i primi tre punti in Europa League del Diavolo

Il Milan vince e convince finalmente. Il 4-0 di ieri sera contro il Salisburgo ha regalato i primi tre punti in questa Europa League ai rossoneri di Ruben Amorim che ha fatto un ampio turnover, facendo riposare all'inizio diversi titolarissimi come Gila, Modric, Pulisic, Ramos e Moreira e dando spazio a chi giocato meno finora come Tomori, Jashari, Bartesaghi, Hutchinson e Camarda. Ma a prendersi la copertina è stato Alphadjo Cisse, trequartista 2006 che ha segnato tre gol.

SALISBURGO-MILAN 0-4: LA TRIPLETTA DA RECORD DI CISSE

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che si tratta di una tripletta da record perchè a 19 anni e 358 giorni il numero 70 milanista è diventato il più giovane italiano nella storia delle coppe europee a realizzare tre reti in una singola partita. Cisse sale così a quota cinque gol stagionali (è il capocannoniere rossonero): tra gli Under 20, solo Lamine Yamal ne ha segnati di più in Europa (otto). La quarta marcatura del Diavolo è stata segnata da Gonçalo Ramos, una rete che Amorim spera possa dare fiducia al portoghese in vista delle prossime partite.

SALIBURGO-MILAN 0-4: TANTE NOTE POSITIVE

Ci sono anche tanti altri giocatori che hanno convinto ieri sera: buon esordio stagionale di Tomori, De Winter sempre preciso in fase difensiva, molto bene Jashari e Rabiot in mezzo al campo e Bartesaghi sulla fascia sinistra e finalmente Hutchinson ha fatto vedere la sua qualità e la sua velocità sulla destra. Nonostante il dominio e la netta vittoria della sua squadra, Amorim non era però pianamente soddisfatto a fine partita della prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo disputato partite migliori, ma è stata una bella vittoria" il suo commento dopo il match. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, serviva smuovere la classifica con una vittoria e il Milan ha fatto egregiamente il suo lavoro. Ora però testa subito al campionato e alla sfida di domenica a San Siro contro l'Atalanta.