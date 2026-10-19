Rabiot ancora decisivo e sempre più leader. Ma è una furia con tutti

Adrien Rabiot ha segnato un gol e ha regalato un assist ieri contro l'Atalanta, ma nel post-partita era molto arrabbiato per il calo del Milan

Dopo un'estate in cui più di qualcuno ha ipotizzato il suo addio dopo l'esonero di Max Allegri, Adrien Rabiot ha iniziato alla grande la sua seconda stagione con la maglia del Milan: siamo solo alla settima giornata di campionato e il francese è già a quota quattro gol segnati e tre assist. L'ex Marsiglia è sia il centrocampista con più gol realizzati in questa Serie A (quattro) che quello con più partecipazioni attive nel massimo campionato in corso (sette - 4G, 3A). In generale, nessun pari ruolo è stato coinvolto in più marcature nei Big-5 in corso.

MILAN, RABIOT UNA FURIA: PRIMA CON L'ARBITRO, POI CON I COMPAGNI

Numeri impressionanti che confermano, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sia importante Rabiot nel Milan di Amorim. Il francese è stato decisivo anche ieri sera contro l'Atalanta con un gol e un assist per la rete del momentaneo 3-0 di Mario Gila. Nonostante la vittoria, sia durante il match che nel post-partita, Adrien era una furia, prima contro l'arbitro e poi con tutti i compagni di squadra. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista milanista non ha preso per nulla bene un fischio di Chiffi che poi lo ha ammonito per proteste. E' servito anche l'intervento di qualche altro giocatore, come Luka Modric, per convincerlo a smettere di lamentarsi con il direttore di gara ed evitare così un altro cartellino. Il francese ha argomentato così il suo nervosismo nel post-partita: "Avevo bisogno di un po’ di rabbia, di questa 'roba' per accendermi. L’arbitro in tre-quattro falli clamorosi su di noi non ha tirato fuori il giallo: ci arrabbiamo perché proviamo a giocare e ci sono decisioni sbagliate. Poi devo essere freddo nel non arrabbiarmi e fare polemica. Ma siamo umani".

LA RABBIA DI RABIOT PER IL CALO DEL MILAN DOPO IL 3-0

Dopo la fine della partita, Rabiot se l'è presa anche con i suoi compagni di squadra perchè non è possibile andare avanti di tre gol e poi spegnere così la luce, rischiando anche di subire nel finale il gol del 3-3: "Abbiamo fatto benissimo all’inizio, stranamente nell’ultima mezzora abbiamo perso il filo della partita ed è un problema - le sue parole a Sky -. Con un secondo tempo del genere il primo, che ripeto è stato fatto molto bene, non vale niente, fortunatamente abbiamo vinto ma non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo crollare così. Non va bene, dobbiam otrovare l’equilibrio: non è una questione fisica ma di testa, abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Anche chi entra deve dare di più".