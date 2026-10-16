Primo Piano Il ritorno di Tomori, la spinta di Bartesaghi, la qualità di Hutchison e la regia di Jashari: Milan, le seconde linee hanno risposto presente

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Ieri sera nel match contro il Salisburgo, Ruben Amorim ha messo in campo diverse seconde linee le quali hanno risposto presente

Ruben Amorim ha fatto un ampio turnover ieri contro il Salisburgo, lasciando in panchina diversi titolarissimi e mettendo in campo dal primo minuto coloro che finora avevano giocato di meno: "Io credo in loro. Non potevo schierare lo stesso undici con le prossime partite. Ovvio, ci sono dei rischi: se stasera avessimo perso so bene cosa si sarebbe detto. Io cerco di fare il meglio per la squadra, cerco di fare le cose nel verso giusto: stasera è andata bene" le sue parole a Sky nel post-partita sulle su scelte di formazione. Avrà rischiato qualcosa, ma il tecnico portoghese può essere contento per le risposte che hanno dato alcune seconde linee, le quali hanno dimostrato di poter essere utili anche loro alla causa rossonera.

SALISBURGO-MILAN: IL RITORNO DI TOMORI E LA SPINTA DI BARTESAGHI

Una delle novità più importanti nell'undici iniziale milanista è stato certamente il ritorno in campo con la maglia del Milan di Fikayo Tomori: dopo un'estate passato da separato in casa e con la valigia pronta, il difensore inglese è stato reintegrato al termine del mercato estivo e ieri a Salisburgo ha fatto il suo esordio stagionale. L'ex Chelsea ha giocato una buona partita finchè non è stato costretto ad abbandonare il campo a causa dei crampi. In difesa, ha risposto presente poi anche Davide Bartesaghi al quale in questo avvio di stagione è stato spesso preferito Pervis Estupinan. Il prodotto del settore giovanile milanista ha spinto tanto sulla fascia sinistra ed ha regalato anche un assist per la seconda rete di Alphadjo Cisse.

SALISBURGO-MILAN: ECCO HUTCHINSON FINAMENTE! LA REGIA DI JASHARI IN MEZZO AL CAMPO

Chi invece ha fornito il passaggio decisivo per il primo gol dell'ex Catanzaro è stato Omari Hutchinson, il quale, dopo essere stato un oggetto piuttosto misterioso nelle prime partite stagionali, ieri ha fatto finalmente vedere le sue qualità: velocità, scatti, dribbling e anche uno spirito di sacrificio importante. L'inglese ha dimostrato di poter essere una valida alternativa sulla fascia destra a Samuel Chukwueze. In mezzo al campo, da segnalare poi l'ottima prestazione in regia di Ardon Jashari, autore di alcuni lanci pregevoli e di tanti intercetti. Lo svizzero ha recuperato parecchi palloni, come quello da cui poi è nato il 4-0 di Gonçalo Ramos.