Calciomercato Altre conferme dalla Germania: un accordo tra Milan e Krosche potrebbe essere raggiunto molto presto

Anche dalla Germania arrivano conferme sul fatto che Markus Krosche è vicino dal diventare il nuovo Head of Football del Milan

Arrivano altre conferma dalla Germania sul fatto che Markus Krosche è ad un passo dal diventare il nuovo Head of Football del Milan: secondo quanto riferisce la Bild, infati, un accordo tra il club rossonero e il dirigente tedesco potrebbe essere raggiunto molto presto. Solo qualche ora fa, su sua richiesta, Krosche è stato sollevato dal suo incarico all'Eintracht Francoforte.

Krosche ha spiegato così il suo addio al club tedesco: "Negli ultimi mesi ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht. Quando si arriva a questo punto, inevitabilmente si perde parte della motivazione necessaria per un compito così impegnativo. Ne ho parlato apertamente con Mathias Beck, perché la mia ambizione è quella di adempiere a questa responsabilità con totale convinzione in ogni momento. Pertanto, ho chiesto a Mathias Beck di sollevarmi dall'incarico con effetto immediato. Questo darà sia a me che all'Eintracht il tempo necessario per riorganizzarci in vista del futuro.