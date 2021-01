Il Milan dei giovani, alla faccia di chi ironizzava. E a gennaio altri acquisti

Ore 12.30, altra partita fondamentale per la classifica e per continuare la serie di risultati utili consecutivi. Orario anomalo visto che il Milan ha giocato giovedì sera e sarebbe stato più logico concedere qualche ora di riposo in più, collocando la partita magari nel posticipo della domenica sera. I recuperi di Donnarumma, Hauge e Rebic danno ulteriore carica alla squadra. Da tanto tempo non si respirava così tanto entusiasmo attorno a Milanello: finalmente si apprezza una vera squadra, un grande collettivo con delle individualità che crescono sempre di più. Kessie e Bennacer, ad esempio, rappresentano oggi la coppia di centrocampisti più performante in Italia: l'evoluzione di entrambi è clamorosa. Viene da sorridere ripensando alle ironie fatte un anno fa sull'acquisto dell'algerino: "L'Empoli con lui è retrocesso, il vero affare l'ha fatto l'Inter con Sensi". Il tempo come sempre è galantuomo. Da registrare anche la crescita di Tonali, che a regime entrerà a far parte del giro dei titolari, oltre alla bontà delle operazioni Dalot e Brahim Diaz, per i quali andrà stabilito al più presto il valore del riscatto, in attesa di scoprire la bella promessa chiamata Hauge. Nel Milan dei giovani non può passare inosservato Leao, diventato molto più determinante e concreto sotto porta: il portoghese in ogni tempo di gioco partecipa ad almeno un gol, siglandolo o tramite assist. Numeri importanti per un attaccante di appena 21 anni. I complimenti vanno ovviamente alla dirigenza, che ha puntato sui giovani, quelli giusti, e che non si vuole fermare qui.

"Maldini è già al lavoro per il mercato di gennaio, abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi", questa dichiarazione di Gazidis di qualche giorno fa può far ben sperare sul futuro del Milan. Nonostante la contrazione dei ricavi, il Club è pronto a investire per proseguire nel percorso di crescita della squadra. Prima si dovranno chiudere però le pratiche rinnovo. Con Mino Raiola sul fronte Donnarumma i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e la trattativa ha registrato qualche piccolo passo in avanti. A breve è previsto un altro summit anche con Gordon Stipic, l'agente di Calhanoglu, che ha dato priorità al Milan ma deve rivedere le richieste economiche. Se la situazione possibili svincolati è una grana per questa dirigenza, va detto che rappresenta anche un'opportunità in entrata per la prossima estate: Thauvin è soltanto uno dei parametri zero che Maldini e co. stanno seguendo. L'idea per la prossima stagione è di rinforzarsi guardando molto anche alle opportunità a costo zero.