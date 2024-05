Pastore: "La mia impressione è che Lopetegui volesse andare al Milan, ma credo fosse solo uno dei candidati..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatotio 'L'ascia o raddoppia', durante la rubrica 'Grazia, Graziella e...' il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Io sarei molto sorpreso se le trattative con Lopetegui non fossero davvero andate come trapela dall'entourage dell'allenatore spagnolo (naufragrate per via della protesta social del tifo organizzato del Milan n.d.r). Voglio sperare, ma sono certo, che non si scarta un allenatore che magari stai inseguendo da mesi, che hai già incontrato. Non so nemmeno se l'abbiano davvero formalizzato. La mia impressione è che Lopetegui volesse andare al Milan, che il suo entourage ha forse un po' forzato certe voci, che fosse soltanto uno dei possibili candidati, esattamente come tante squadre vagliano 4/5 possibili allenatori. Che poi ci siano stati dei contatti, sarà anche vero, non riesco a ritenere credibile che se tu stai su un profilo da tre mesi in una settimana poi salta tutto. Quello che potrebbe essere è che all'interno del Milan ci siano, alcune correnti, pro Lopetegui che magari tendono a sottolineare aspetti forse non così marginali".