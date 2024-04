esclusiva mn L'assessore Riva: "San Siro, il tema è avere una proposta degna del livello sportivo di Milan e Inter"

A margine dell'evento Il Foglio Sportivo che l'omonimo giornale ha organizzato questa mattina allo stadio San Siro invitando personalità di campo e della politica per parlare di sport, è intervenuto anche l'assessore a Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva che ha parlato così ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it, in esclusiva.

Sulla civiltà dei tifosi post derby: "Ancora una volta il derby si è dimostrato un'occasione di amicizia tra le tifoserie, sia entrando allo stadio, che uscendo ma anche sui mezzi pubblici non si è verificato nessun episodio spiacevole. Alla fine è il clima milanese, è il nostro grande vanto, ed è il segno di due squadre che al di là dei risultati sportivi fanno la differenza per i ragazzi della nostra città"

Sullo stadio e sul progetto WeBuild: "Aspettiamo una risposta e la presentazione del progetto entro l'estate, quindi una valutazione delle squadre entro il periodo successivo. Io sono molto fiduciosa in quanto WeBuild è un soggetto affidabile e competente: sono sicura che sarà in grado di valorizzare il nostro stadio nel migliore dei modi, ascoltando anche quelli che sono i bisogni delle nostre due squadre"

Sull'accordo di programma del Milan con San Donato: "Io da tifosa e da cittadina mi auguro che le due squadre continuino a condividere lo stadio anche in un'ottica di organizzazione e valorizzazione della nostra città e non solo dello stadio. Il tema è avere una proposta sullo stadio di San Siro che sia degna del livello sportivo delle due squadre. Fino a che non avremo il progetto in mano è impossibile far previsioni ma sono convinta che la squadra si muoverà con assoluto buonsenso"

Chi vorrebbe come allenatore del Milan l'anno prossimo? "Credo che dobbiamo dire un grande grazie a Pioli: abbiamo comunque concluso la stagione in un'ottima posizione. Poi la parte sportiva è di competenza del Milan ma io sono per riconoscere il lavoro altrui"