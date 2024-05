live mn MIL-GEN (3-3): neanche lo sciopero del tifo desta la squadra. Un pareggio che innervosisce

Il Milan non riesce più a vincere da un mese a questa parte. Anche oggi, contro un Genoa modesto e che non ha più niente da chiedere al campionato, arriva un 3-3 raffazonato e rocambolesco che lascia solo nervosismo in un ambiente ormai sull'orlo di esplodere. Neanche lo sciopero del tifo fa tirare fuori l'orgoglio alla squadra che si lascia sballottare dalla formazione di Gilardino, che alla fine trova anche il pareggio beffa. Serve rispetto per la maglia che si indossa e i suoi tifosi.

95' Triplice fischio, finisce qui. Milan-Genoa finisce 3-3 tra i fischi di San Siro.

94' Cross morbido di Adli su Giroud, il numero nove non riesce a giocare di sponda e spara alto.

94' Brutto intervento di Vasquez su Pulisic, ammonito. Intervento da dietro decisamente non necessario.

93' Theo sfiora l'eurogol con una botta al volo, palla al lato.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Ostruzione su Theo Hernandez al limite, per Prontera è fallo del francese. Siamo alle comiche, parte due.

88' Gol Genoa arrivato su una giocata banalissima dopo che Pioli ha schierato la squadra con una difesa a tre per difendere il vantaggio. Siamo alle comiche.

87' Gol Genoa, difesa del Milan imbarazzante. Reijnders non segue Thorsby che va facilmente sul fondo, palla in mezzo e gol di Retegui dopo un rimpallo fortuito. Che sofferenza. 3-3.

86' Doppio cambio Genoa, escono Vogliacco e Ekuban, entrano Cittadini e Papadopoulos.

80' Triplo cambio Milan: escono Bennacer, Florenzi e Chukwueze, dentro Adli, Kalulu e Thiaw. Nel frattempo la Curva Sud si svuota, con i tifosi che lasciano il settore.

79' Due parate strepitose di Sportiello, due miracoli veri e propri su Thorsby e Haps. Tutto inutile, era fuorigioco.

78' Ottima chiusura di Gabbia su un'incursione pericolosa di Spence in area.

75' GOOOOLLL GOOOLL DEL MILAN! OLIVIER GIROUD! E CHE GOL! Cross al bacio di Pulisic, Giroud decide di insaccare quello più difficile con un sinistro al volo meraviglioso! 3-2 Milan.

74' Doppio cambio Genoa: entrano Strootman e Haps, escono Badelj e Martin.

72' GOL DEL MILAN, MATTEO GABBIA! PARITÀ. Bel corner calciato da Florenzi, Gabbia svetta e la mette dove Martinez non può arrivare. Bel gol, 2-2.

70' Ancora un tentativo di Florenzi da fuori, ancora un tiro impreciso che non centra la porta.

69' Cosa ha sbagliato Giroud, non ci si crede. Assist al bacio di Okafor, Oli cerca uno scavetto improbabile, tutto solo in area. Davvero difficile da crederci

68' Cambio per il Milan: fuori Leao, dentro Okafor. Lo stadio fischia. Il portoghese va direttamente negli spogliatoi senza salutare Pioli.

67' Tiro di controbalzo di Florenzi, palla fuori di molto.

66' Altra palla verticalre di Chukwueze alle spalle della difesa, Reijnders non ci arriva per un soffio.

65' Theo butta alle ortiche un gol fatto a metà. Contropiede devastante del francese che arriva al limite e invece di servire Giroud e Leao, messi benissimo, tira. Centrale, facile per Martinez.

64' Leao ci prova da lontanissimo: palla altissima, fischi.

63' Bella giocata di Leao per imbucare Pulisic, lo statunitense pecca nel controllo in area e spreca una potenziale occasione.

59' Cross di Chukwueze da destra, Martinez esce e colpisce Giroud. Anche Leao a terra per uno scontro con Spence.

58' Ancora Chukwueze, dribbling continuo per rientrare sul sinistro e tiro: palla alta. Il nigeriano sicuramente tra i migliori, almeno per atteggiamento e idee.

57' Genialata in verticale di Chukwueze per Reijnders, l'olandese dal fondo non riesce a crossare in mezzo in modo preciso.

55' Grande intervento di Gabbia a chiudere in profondità su Ekuban.

53' Scontro tra Tomori ed Ekuban, ha la peggio il genoano.

51' Annullato gol a Chukwueze, fuorigioco evidente. Samu aveva comunque trovato un bel gol piazzando di sinistro a tu per tu con Martinez.

48' Gol Genoa. Rientro in campo da incubo per il Milan, gol di Ekuban. L'attaccante rossoblu viene perso da Tomori, Gabbia non arriva in tempo a contrastarlo e di testa insacca comodo comodo. 1-2 a San Siro, fischi.

47' Milan spaccatissimo su ripartenza Genoa, bene Florenzi a chiudere.

46' Comincia la ripresa, palla al Milan.

- Nessun cambio all'intervallo.

45'+1 Fine primo tempo.

45' GOL DEL MILAN! GOOOOOOLLL! Alessandro Florenzi!! Giocatona di Chukwueze, dribbling e pennellata perfetta per Florenzi, che dentro l'area piccola di testa la insacca! 1-1.

42' Prontera show. Prima non rileva un tocco di braccio in area di rigore del Genoa, poi sorvola su una sbracciata subita da Leao. Infine ammonisce Reijnders per un intervento deciso con cui prende palla e sfiora l'avversario.

39' Miracolo di Martinez sul colpo di testa di Theo: il francese era salito sul corner e aveva impattato benissimo. Il portiere del Genoa nega nuovamente il pareggio ai rossoneri.

39' Altra grande giocata di Pulisic, difficile da leggere tra le linee. Il numero 11 si gira sulla trequarti e lascia partire un gran destro: Martinez vola e si supera, deviando in angolo.

38' Leao vicino al pareggio. Ottima pressione di Rafa su De Winter, il portoghese recupera palla sulla trequarti e punta tutti: si insinua in area, rientra sul destro e tira. Conclusione deviata che arriva facile a Martinez. Peccato.

36' Grande azione di Leao in area, nello stretto il portoghese dribbla e mette in mezzo un bel cross per Giroud. Il francese prepara la conclusione al volo ma viene disturbato da Chukwueze che gli devia la palla.

33' Si accende Chukwueze sulla trequarti: riceve e punta la porta in diagonale. Sgambettato da dietro, per Prontera non c'è intervento falloso. Proteste dei rossoneri.

31' Azione emblema di questo Milan: Bennacer in progressione supera diversi avversari, arriva sulla trequarti e non ha sbocchi. La squadra non l'ha seguito e lui perde palla.

30' Scontro tra Ekuban e Gabbia nei pressi della bandierina, il difensore rossonero rimane a terra dolorante. Dopo qualche istante si rialza, può continuare a giocare.

29' Chukwueze spreca una ripartenza pericolosissima con un improbabile esterno sinistro per servire Giroud da lontano: cross di facile lettura per Martinez.

29' Frendrup prova il destro di prima da fuori, palla non lontanissa dal palo.

28' Pressione alta del Milan decisamente rivedibile: tentativi di aggressione singoli e isolati, il Genoa ha vita facile nel palleggio e nella risalita.

26' Magia di Giroud che serve Chukwueze in area, scivolata di Vasquez che salva tutto: Milan vicino al pareggio.

24' Ancora un tiro da lontano, questa volta ci prova Reijnders: conclusione potente ma imprecisa, termina al lato.

22' Milan che prova spesso la conclusione da fuori, sempre rimpallata. Arriva poi Bennacer di gran carriera, stop di petto e tiro al volo: palla altissima.

21' Milan molto impreciso in questa fase, arrivano i fischi di San Siro.

19' Leao prova il tiro a giro dal limite, murato anche lui.

16' Punizione battuta malissima da Giroud, barriera. Sulla respiinta va Reijnders, murato anche lui.

14' Giocata splendida di Chukwueze che con un grande stop dribbla l'avversario, costretto a fare fallo. Punizione da posizione interessante per il Milan.

13' Palo di Pulisic! Conclusione a giro splendida del numero 11, solo il legno lo ferma. Sfortunato.

12' Cross di Theo, sponda in area di Giroud ma nessun compagno ne approfitta: erano tutti fuori dai 16 metri.

11' Genoa ancora pericoloso con un cross dal fondo, allontana Gabbia di testa.

10' Chukwueze spreca un ribaltamento di fronte potenzialmente pericoloso allungadosi troppo la palla a centrocampo, recupera il Genoa.

9' Recupero palla alto del Milan e contrasto al limite su Chukwueze: il nigeriano si lascia cadere, per Prontera non è fallo.

8' Uno-due tentato da Theo e Pulisic sulla trequarti, non riesce lo stop al francese in area di rigore. Il Milan prova a destarsi.

7' Il Milan si affaccia in avanti per la prima volta con Pulisic. Lo statunitense tenta la conclusione da fuori: deviata, facile e docile per Martinez.

5' Gol del Genoa. Retegui spiazza Sportiello dagli undici metri, realizzazione ineccepibile. Milan sotto dopo 5 minuti.

3' Rigore per il Genoa per un intervento in ritardo di Tomori su Vogliacco. Atteggiamento di tutta la squadra rivedibile.

1' Subito intervento decisivo di Tomori su Ekuban in area di rigore. Bravo il centrale rossonero a non far girare l'attaccante.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Genoa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. A breve ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Genoa in una cornice insolita: nella casa del Milan la Curva Sud ha deciso di indire lo sciopero del tifo per mandare un messaggio chiaro alla società per quanto riguarda scelte ed ambizioni future. Quartultima giornata di Serie A, il Milan non si gioca niente se non la conferma di un secondo posto che ad oggi rimane il piazzamento più alto raggiungibile in Serie A. Pioli, con l'assenza di Loftus-Cheek, sceglie il tridente pesante alle spalle di Giroud. Vediamo se l'ambiente insolito di questi giorni, con voci su voci per quanto riguarda il futuro di Pioli, intaccherà o meno la concentrazione della squadra. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão, Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Kalulu, Terracciano, Thiaw; Adli, Pobega, Zeroli; Okafor, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco, De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva; Cittadini, Haps, Sabelli; Bohinen, Papadopoulos, Strootman; Ankeye. All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna.