LIVE MN - Torino-Milan (3-1): triplice fischio a Torino! Il Toro batte il Milan ed alimenta il sogno Europa

94' | Sul calcio di punizione di Florenzi è arrivato anche il triplice fischio dell'arbitro Feliciani di Teramo. Vince il Torino per 3 a 1. Gol nel primo tempo di Zapata e Ilic, poi Ricardo Rodriguez ed il gol della bandiera dei rossoneri su calcio di rigore di Ismael Bennacer. Con questa vittoria la formazione di Ivan Juric sale al nono posto in classifica, posizione che potrebbe garantirgli la qualificazione alla prossima Conference League per una serie di combinazioni.

94' | Il primo giallo della partita arriva praticamente allo scadere. Cartellino giallo mostrato a Ricci per un intervento pericoloso di Reijnders.

92' | Colpo di testa quasi a colpo sicuro di Tomori, ma il gioco è stato prontamente fermato dal direttore di gara per un presunto fallo dell'inglese su Ricci. Nonostante questo, comunque, Milinkovic-Savic ancora una volta si è superato.

90' | Saranno quattro i minuti di recupero.

86' | Azione stupenda di Rafael Leao, che dopo una progessione delle sue è riuscito a trovarsi lo spazio giusto per concludere a rete e sporcare i guanti di Milinkovic-Savic, che ancora una volta ha risposto presente.

83' | Calcio d'angolo ben battuto da Florenzi, che ha trovato stranamente indisturbato Giroud dentro l'area di rigore. Il francese, però, non è riuscito a calibrare bene il mirino, non a caso la palla è finita (di molto) alta sopra la traversa.

80' | Cambio anche nel Torino. Entra Lovato per uno stremato Buongiorno.

75' | Pioli non la vuole perdere e le prova tutte. Fuori Musah e Bennacer, dentro Giroud e Pobega.

73' | Doppio cambio nel Torino. Fuori Pellegri e Bellanova, dentro Sanabria e Lazaro.

70' | Occasione colossale sprecata clamorosamente da Musah, che forse con un po' troppa pigrizia ha appoggiato malissimo il pallone del possibile 3 a 2 a Leao favorendo il recupero di Tameze.

68' | Dopo una manciata di minuti di vero e proprio assedio, il ritmo del Milan si è leggermente abbassato anche per merito di un Torino che davvero non ha alcuna intenzione di regalare spazi, né centrali né tantomeno in profondità.

64' | Secondo cambio della partita per il Milan. Fuori Terracciano, dentro Florenzi.

63' | Milan pericoloso su azione di calcio d'angolo. Buon cross di Pulisic, altrettanto bravo Tomori a spizzare la palla nella speranza che un compagno la insacchi sul secondo palo. Nessuno però ha risposto "presente" a quest'inivito.

61' | Cambio sia nel Torino che nel Milan. Per il Toro fuori Rodriguez dentro Vojvoda. Per il Diavolo fuori Okafor dentro Leao.

60' | Jovic ha provato una giocata incredibile su un cross di Bennacer. Il serbo ha infatti tentato la rovesciata, ma la palla si è spenta alta sul fondo avendola colpita con il parastinco piuttosto che netta e pulita con il piede.

54' | IL MILAN RIDIMENSIONA LO SVANTAGGIO! Rigore calciato benissimo da Bennacer, bravo a chiudere il tiro e spiazzare Milinkovic-Savic. Per l'algerino è il secondo gol in campionato dopo quello di settimana scorsa contro il Cagliari.

52' | Calcio di rigore per il Milan. Ingenuità enorme di Adam Masina che ha vistosamente trattenuto per la maglia un Pulisic indemoniato.

49' | Buon'azione personale di Pulisic, che arrivato al limite dell'area ha premiato il taglio fra le linee di Luka Jovic, che in scivolata non è riuscito ad impensierire Milinkovic-Savic bravo a sbarrare la porta all'attaccante rossonero.

48' | Milan pericoloso col solito Pulisic, che con un tiro dal limite dell'area ha colpito in pieno la traversa della porta difesa da Savic. Qualora la palla fosse entrata, però, il gol sarebbe stato controllato al VAR, visto che al temrine della stessa azione l'arbitro Feliciani ha fischiato un fallo contro il Milan per una presunta irregolarità su Buongiorno.

45' | TRIS DEL TORO! Gol capolavoro, a caldo, di Ricardo Rodriguez. Tiro di mezzo esterno dell'ex terzino rossonero, col pallone che prima di entrare in porta ha colpito l'incrocio dei pali ad una velocità allucinante.

45' | Si riparte a Torino con le stesse formazioni del primo tempo

Nessun cambio all'intervallo. Il secondo tempo lo inizieranno gli stessi 22 della prima frazione di gioco.

-----

Milan troppo caotico, Torino invece ordinato ma soprattutto cinico, che ha sfruttato l'ennesimo smarrimento difensivo rossonero in questa stagione. Due gol concettualmente uguali quelli di Zapata e Ilic, che dimostrano come la formazione granata, a differenza di quella di Stefano Pioli, sia decisamente più determinata in quanto ha un obiettivo chiaro in testa da raggiungere. Risultato, comunque, che alla fine rispecchia quanto visto nei primi 45', con il Toro meritatamente in vantaggio.

------

47' | Recupero senza troppe emozioni. L'arbitro Feliciani fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

45' | Comincia il recupero allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si giocherà fino al 47'.

42' | Il Milan prova subito a reagire con il solito Pulisic. Buona l'azione personale, quasi di rabbia, dello statunitense, arrivato alla conclusione dal limite dell'area. Il tiro è stato però deviato in calcio d'angolo, situazione dalla quale la formazione di Stefano Pioli non è riuscita ad ottenere granché.

40' | RADDOPPIO TORINO! Meritato il doppio vantaggio dei padroni di casa. Al gol di Zapata si aggiunge quello sempre di testa di Ilic, trovato indisturbato sul secondo palo da un cross delizioso partito dalla trequarti dai piedi dell'ex Bellanova.

38' | Con quello di oggi sono 44 i gol subiti dal Milan in campionato. Peggio della formazione rossonera, fra le prime 10 di questa Serie A, solo il Napoli (48).

33' | Prima vera reazione del Milan dopo il gol subito. Bravo Tomori a proporsi in attacco ed andare a crossare un invitante pallone dentro all'area di rigore, dove un sempre puntuale Pulisic non è però riuscito a centrare la porta dopo l'impatto col pallone.

25' | GOL TORINO! Gol conseguenza della cattiva difesa del Milan, ma resta ottimo lo stacco di testa di Duvan Zapata, che indisturbato fra i due centrali rossoneri è stato bravo nel colpire bene il pallone ed angolarlo sul palo lontano della porta difesa da Sportiello.

24' | Buon'occasione per il Milan, che dopo essere ripartito, bene, dalla sua metà campo, è arrivato alla conclusione con Noah Okafor, che dopo essere stato assistito da Reijnders praticamente quasi al limite dell'area, è rientrato giustamente sul suo piede forte, il destro, ed ha tirato a giro sul secondo palo. Palla a centimetri dall'infilarsi all'incrocio dei pali.

23' | Si è un po' abbassato il ritmo della partita dopo essere stato abbastanza sostenuto nei primi 10-15 minuti.

21' | Buon'iniziativa personale di Okafor, che dopo aver lasciato sul posto Bellanova ha provato a crossare la palla dentro l'area di rigore. Lo svizzero, però, ha colpito in pieno il portiere del Torino Milinkovci-Savic, bravo a non farsi trovare impreparato sul suo palo.

18' | Torino ad un passo dall'1-0! Brava la formazione granata a sfruttare una disattenzione della difesa del Milan su sitiuazione di palla inattiva, meno Tameze a sbagliare difatti un rigore in movimento che avrebbe potuto sbloccare il risultato.

17' | Milan padrone del possesso palla, ma il Torino ha delle folate improvvise che nascono soprattutto dai continui movimenti fra le linee di Duvan Zapata.

13' | Partita molto fisica ma soprattutto tecnica a Torino, come confermato dalle zero occasioni da rete fino a questo momento registrate. Le due squadre si stanno studiando con l'obiettivo di pungere al momento più opportuno l'avversario.

7' | Si era aperta una possibilità per il Milan dopo una palla sanguinosa persa dal Torino in mezzo al campo. Bravo Okafor a servire Pulisic al limite dell'area, meno lo statunitense a ribattere a rete, disturbato però da un difensore avversario che con la sua deviazione ha mandato la palla in calcio d'angolo, situazione dalla quale la formazione rossonera non è riuscita però a rendersi pericolosa.

3' | Mal sfruttato il calcio di punizione da Ilic, che dopo aver colpito la barriera ha provato a ribattere il pallone in rete fallendo però il tentativo con un tiro sbilenco che si è spento nettamente sul fondo.

3' | Calcio di punizione interessante a favore del Torino. Steso Pellegri da Reijnders quasi al limite dell'area dopo una buona percussione palla al piede dell'attaccante granata.

1' | Si parte allo stadio Olimpico Grande Torino. Primo possesso della partita a favore del Milan.

------

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico Grande Torino. A breve ci sarà il fischio d'inizio di Torino-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Quella di stasera sarà l'ultima trasferta della stagione per la formazione di Stefano Pioli, che dopo aver aritmeticamente conquistato il secondo posto in classifica e la qualificazione alle prossime Final Four di Supercoppa Italiana, lascerà spazio a chi ha giocato di meno, come d'altronde lasciato intendere anche nel corso della settimana. Confermate dunque le esclusioni di Theo Hernandez (indisponibile), Maignan, Rafael Leao e Olivier Giroud, che molto probailmente verranno impiegati a partita in corso come succcesso già in occasione del Cagliari. Stimoli ed obiettivi invece completamente opposti per il Torino di Ivan Juric, che vincendo questa sera rinvierebbe all'ultima giornata di campionato un eventuale discorso qualificazione alle coppe europee. Si prospetta dunque essere una partita ricca di emozioni quella di stasera, motlivo per il quale vi suggeriamo di rimanere con noi e seguire il nostro live testuale per rimanere aggiornati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

ARBITRO: Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: Bottegoni-Lombarfdo

IV: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Paolo