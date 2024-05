Pioli a Sky: "Futuro? Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi"

Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro il Torino, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sulla partita: "Anche se il risultato è troppo netto, nel primo tempo siamo stati disattenti e ci hanno punito. Loro hanno vinto più duelli, sono stati più determinati e attenti in certe situazioni che hanno indirizzato la partita".

Sul livello della rosa: "Siamo stati i migliori dei normali quest'anno perchè c'è una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario. Noi abbiamo fatto meglio delle altre. Oggi potevamo fare di più, ma non è una questione di alternative, oggi il Torino ha messo in campo qualcosa in più di noi".

Sulle sue emozioni: "La prossima sarà l'ultima partita di campionato e poi vedremo. Si parla da troppi mesi del mio futuro, la squadra è stata brava perchè non è facile seguire l'allenatore in questa situazione".

Sulle sue difficoltà: "Il gruppo è sempre stato compatto e coeso. Le difficoltà le abbiamo avute, l'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, noi abbiamo fatto un buon campionato. Il rammico è l'Europa, prima l'uscita dalla Champions e poi l'uscita con la Roma in Europa League. Io sto vivendo tutto con grande equilibrio e attenzione. Alcune cose non mi hanno pesato, sono andato avanti per la mia strada".

Sull'attacco e la difesa: "La gara di stasera, dal punto di vista difensivo, è l'emblema della nostra stagione: abbiamo lasciato quattro situazioni e abbiamo preso tre gol. Abbiamo subito troppi gol quest'anno".

Sulle critiche e sul futuro: "Io non ce l'ho con nessuno. Abbiamo avuto una situazione non semplice intorno a noi, chiudendo il campionato al secondo posto. Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi. Non sto pensando al futuro, ci penserò quando sarà il momento. Sono concentrato nel finire al meglio la stagione".