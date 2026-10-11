Sassuolo, Van der Brempt: "La sfida con Moreira? Mi piacciono queste cose"

Sassuolo, Van der Brempt: "La sfida con Moreira? Mi piacciono queste cose"MilanNews.it
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Oggi alle 20:16L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Ignace Van der Brempt ha parlato a DAZN al termine di Sassuolo-Milan. Queste le parole del terzino neroverde.

“Dimostra che qualità abbiamo. Giochiamo a calcio, dobbiamo continuare così. Era molto importante oggi”.

La sfida con Moreira:

“Mi piace difendere e sfidare gli avversari. È il mio lavoro e così posso crescere”.