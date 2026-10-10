Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sesta giornata di Primavera 1
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Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sesta giornata di Primavera 1
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Di seguito le scelte dei due allenatori.
ATALANTA: Sonzogni, Percassi, Cojocariu, Pedretti, Ramaj, Colombo, Perillo, Leandri, Ciapini, Ruiz, Bosisio. A disp.: Villa, Frascolla, Gasparello, Kane, Tassani, Martano, Aliprandi, Camara, Fugazzola, Berrima, Olivieri. Allenatore: Giovanni Bosi.
MILAN: Catalano, Tartaglia, Grassini, Ibrahimovic, Domnitei, Anastasio, Petrone, Martini, Messaoudi, Mercogliano, Cullotta. A disp.: Bianchi, Vechiu, La Mantia, Geroli, Zanaga, Dotta, Mazzeo, Seedorf, Zaramella, Colombo, Calvani. Allenatore: Giovanni Renna.
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