Milan Primavera sconfitto 1-0 dal Lecce: il racconto del match

Ieri il Milan Primavera è stato battuto 1-0 dal Lecce al Puma - House of Football nella gara valida per la 12^ giornata di campionato

Ieri la Primavera del Milan è stata sconfitta 1-0 dal Lecce al Puma - House of Football nella gara valida per la 12^ giornata di campionato. Questo il racconto del match riportato dal sito ufficiale rossonero: "Inizio per lo più a ritmi blandi al PUMA House of Football, con tanto possesso rossonero alla ricerca di un varco nell'attenta difesa salentina. La prima occasione al 15', una progressione di Zaramella che si conclude con un mancino parato a terra da Penev. Doppia chance al 31' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando i tentativi a botta sicura (e a portiere battuto) di Cullotta prima e dello stesso Zaramella poi vengono murati dalla retroguardia ospite. Il Lecce prova a emergere nel finale di tempo: tra 38' e 45' Onyemachi conclude due volte senza sorprendere Catalano ma soprattutto nel recupero Fajardo centra la traversa con una botta dal limite.

Si riparte con un cambio che alza il tasso offensivo del Milan - Colombo per Ibrahimović - e con una grande opportunità al 48', un colpo di testa di Zaramella salvato sulla linea da Fajardo. Ancora il numero 27 rossonero protagonista al 59', minuto in cui chiama Penev a un grande intervento sul suo tentativo. 67', grande spunto di Colombo che dribbla due difensori e conclude da posizione defilata. Entrano anche Anastasio e Calvani, ma al 77' passa in vantaggio il Lecce con Di Pasquale che va a segno direttamente da calcio d'angolo grazie anche alla deviazione di Angelicchio. I rossoneri attaccano con orgoglio e generosità, concludendo nei quattro minuti di recupero con Zaramella e Cullotta ma il risultato non cambia, finisce 0-1"..

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MILAN-LECCE 0-1

MILAN (4-3-3): Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia (31'st Calvani); Ibrahimović (1'st Colombo), Cissè (36'st Samb), Geroli; Dotta (26'st Anastasio), Zaramella, Angelicchio (36'st Petrone). A disp.: Faccioli; Mazzeo, Vechiu; Martini, Seedorf; Guglielmo. All.: Renna.

LECCE (4-2-3-1): Penev; Larsen, Palomares, Longo, Dalla Costa; Di Pasquale, Lærke; Flies, Onyemachi (34'st Dahman), Perrone (23'st Persano); Fajardo (34'st Milojevic). A disp.: Fontanarosa, Lucarella; Cafasso, Candido, Trio; Marrocco, Parente, Vitale. All.: Schipa.

Arbitro: Vailati (Crema).

Gol: 32'st Di Pasquale (L).

Ammoniti: 23' Flies (L), 29'st Geroli (M).