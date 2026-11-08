Primavera, Milan-Albinoleffe 3-1 a fine primo tempo: in gol Balentien e doppietta di Ibrahimovic
Al Puma House of Football, il Milan Primavera ha chiuso in vantaggio 3-1 il primo tempo del match contro l'Albinoleffe valido per la 10^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Renna sono passati in vantaggio dopo 5' con un bel gol di Balentien, il raddoppio è arrivato al 10' con Vincent Ibrahimovic, bravo a sfruttare un errore della difesa avversaria. Al 30' hanno accorciato le distanze gli ospiti con Gamba, ma al 36' arriva il tris rossonero ancora con il secondogenito di Zlatan Ibrahimovic.
IL TABELLINO DI MILAN-ALBINOLEFFE 3-1
Marcatori: 5′ Balentien, 10′,36′ Ibrahimovic, 30′ Gamba
Ammonizioni: Trapletti (A), Ibrahimovic (M)
MILAN:Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic, Geroli, Anastasio, Balentien, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. A disp. Faccioli, Grassini, Vecchiu, Domnitei, Angelicchio, Dotta, Di Nella, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani. All. Renna.
ALBINOLEFFE: Generali, Brambilla, Colombi, Rinaldi, Ceresoli, Giordano, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni. A disp. Carrara, C. Ceresoli, Lombardi, Duranti, Regonesi, Pascali, Farina, Di Palma, Tironi, Merla, Scaldaferri. All. Maffioletti-
Arbitro: Pasculli di Como
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan