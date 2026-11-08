Primavera, Milan-Albinoleffe 3-1 a fine primo tempo: in gol Balentien e doppietta di Ibrahimovic

Il Milan Primavera è in vantaggio 3-1 a fine primo tempo contro l'Albinoleffe. Per il Diavolo in gol Balentien e doppietta di Vincent Ibrahimovic

Al Puma House of Football, il Milan Primavera ha chiuso in vantaggio 3-1 il primo tempo del match contro l'Albinoleffe valido per la 10^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Renna sono passati in vantaggio dopo 5' con un bel gol di Balentien, il raddoppio è arrivato al 10' con Vincent Ibrahimovic, bravo a sfruttare un errore della difesa avversaria. Al 30' hanno accorciato le distanze gli ospiti con Gamba, ma al 36' arriva il tris rossonero ancora con il secondogenito di Zlatan Ibrahimovic.

IL TABELLINO DI MILAN-ALBINOLEFFE 3-1

Marcatori: 5′ Balentien, 10′,36′ Ibrahimovic, 30′ Gamba

Ammonizioni: Trapletti (A), Ibrahimovic (M)

MILAN:Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic, Geroli, Anastasio, Balentien, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. A disp. Faccioli, Grassini, Vecchiu, Domnitei, Angelicchio, Dotta, Di Nella, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani. All. Renna.

ALBINOLEFFE: Generali, Brambilla, Colombi, Rinaldi, Ceresoli, Giordano, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni. A disp. Carrara, C. Ceresoli, Lombardi, Duranti, Regonesi, Pascali, Farina, Di Palma, Tironi, Merla, Scaldaferri. All. Maffioletti-

Arbitro: Pasculli di Como