Primavera, le parole di Mister Renna: “Oggi prestazione superlativa, ottenuta una vittoria non facile”

Le parole del mister della primavera Giovanni Renna rilasciate nel post partita di Monza-Milan.

Terminato poco fa il match tra Monza e Milan valso la 9^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri hanno conquistato i tre punti dopo la sconfitta di settimana scorsa con la Fiorentina su un campo non facile. Di seguito le parole del mister Giovanni Renna che commenta soddisfatto la partita.

"La prestazione c'è stata un pochettino in tutte le partite, venivamo da una sconfitta dove abbiamo fatto un buon calcio e dove meritavamo sicuramente un qualcosa in più a Firenze con la Fiorentina. Poi abbiamo giocato questa partita mercoledi di Coppa Italia dove siamo stati bravi a passare il turno nonostante gli sforzi perché alcuni giocatori sono andati giustamente con l'Under 23 e questo è un motivo d'orgoglio per noi perché significa che stiamo facendo un grande lavoro. Oggi non era facile ma tutte le partite non sono facili, questa in particolare perché il Monza è una squadra molto organizzata, molto ostica, e credo che i ragazzi hanno fatto veramente una prestazione superlativa"