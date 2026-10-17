Primavera, Renna: "Bella prestazione. Mi è piaciuto il carattere della squadra"
Il mister Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha espresso la sua soddisfazione al termine della gara del Puma House of Football in cui i suoi ragazzi sono tornati alla vittoria contro il Cagliari, piegato 2-0 con un gol per tempo. Di seguito le dichiarazioni a fine partita del tecnico rossonero rilasciate ai microfoni del club milanista.
Soddisfatto della vittoria?
"È stata una bella prestazione: avevamo bisogno di questi tre punti. Alla fine sono arrivati, credo più che meritati. Siamo contenti, adesso pensiamo già da lunedì alla prossima partita".
Cosa le è piaciuto di più?
"Il carattere sicuramente della squadra. Venivamo da tre partite dove c'è stata la prestazione, ma purtroppo non erano arrivati i punti. I ragazzi oggi hanno reagito molto bene con i nostri principi e sono molto soddisfatto. È stata una bella prestazione".
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