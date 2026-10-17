Primavera, Renna: "Bella prestazione. Mi è piaciuto il carattere della squadra"

Le parole di Giovanni Renna, tecnico del Milan Primavera che oggi è tornato alla vittoria: 2-0 sul Cagliari al Puma House of Football

Il mister Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha espresso la sua soddisfazione al termine della gara del Puma House of Football in cui i suoi ragazzi sono tornati alla vittoria contro il Cagliari, piegato 2-0 con un gol per tempo. Di seguito le dichiarazioni a fine partita del tecnico rossonero rilasciate ai microfoni del club milanista.

Soddisfatto della vittoria?

"È stata una bella prestazione: avevamo bisogno di questi tre punti. Alla fine sono arrivati, credo più che meritati. Siamo contenti, adesso pensiamo già da lunedì alla prossima partita".

Cosa le è piaciuto di più?

"Il carattere sicuramente della squadra. Venivamo da tre partite dove c'è stata la prestazione, ma purtroppo non erano arrivati i punti. I ragazzi oggi hanno reagito molto bene con i nostri principi e sono molto soddisfatto. È stata una bella prestazione".