Primavera, Vincent Ibrahimovic dopo la doppietta: "Possiamo vincere tutto"

Vincent Ibrahimovic, protagonista di giornata con una doppietta col Milan Primavera, parla al termine della sfida contro l’Albinoleffe vinta 5-1. Queste le sue parole:

Quanto era importante vincere oggi?

“Ogni partita è importante perché ogni partita vale tre punti. Oggi li abbiamo presi, meglio di così non potevamo fare”.

Quanto aspettavi una gara così intensa? E poi questi due bei gol.

“È quello per cui ho lavorato durante la settimana, quello che abbiamo dato. Alla fine non ci sono solo io che ho fatto gol ci sono gli altri che hanno fatto gli assist: sono importanti anche loro. Ho lavorato tanto per questo momento e lo aspettavo”.

Dove può arrivare questa squadra?

“Secondo me vinciamo tutto. Dobbiamo stare concentrati, ma lavoriamo bene e nelle ultime tre abbiamo fatto tre vittorie. Dobbiamo continuare così forte”.