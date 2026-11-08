Primavera, grande successo dei rossoneri: Albinoleffe battuto 5-1. Doppietta di Ibrahimovic

Al Puma House of Football, il Milan Primavera ha vinto 5-1il match contro l'Albinoleffe valido per la 10^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Renna sono passati in vantaggio dopo 5' con un bel gol di Balentien, il raddoppio è arrivato al 10' con Vincent Ibrahimovic, bravo a sfruttare un errore della difesa avversaria. Al 30' hanno accorciato le distanze gli ospiti con Gamba, ma al 36' arriva il tris rossonero ancora con il secondogenito di Zlatan Ibrahimovic.

Nel secondo tempo Anastasio fa il quarto all'ora di gioco su cross di Angelicchio e al 68' Zaramella chiude i giochi insaccando facilmente a tu per tu col portiere.

IL TABELLINO DI MILAN-ALBINOLEFFE 5-1

Marcatori: 5′ Balentien, 10′,36′ Ibrahimovic, 30′ Gamba, 64' Anastasio, 68' Zaramella.

Ammonizioni: Trapletti (A), Ibrahimovic (M)

MILAN: Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic, Geroli (dal 57' Angelicchio), Anastasio, Balentien, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. A disp. Faccioli, Grassini (entrato al 82'), Vecchiu, Domnitei (entrato al 82'), Dotta, Di Nella, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani. All. Renna.

ALBINOLEFFE: Generali, Brambilla, Colombi, Rinaldi, Ceresoli, Giordano, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni. A disp. Carrara, C. Ceresoli, Lombardi, Duranti, Regonesi, Pascali, Farina, Di Palma, Tironi, Merla, Scaldaferri. All. Maffioletti-

Arbitro: Pasculli di Como