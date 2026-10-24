Primavera 1, Fiorentina-Milan 4-2: il tabellino del match
Nel pomeriggio il Milan Primavera ha perso 4-2 contro una buona Fiorentina. Di seguito il tabellino del match:
IL TABELLINO
FIORENTINA-MILAN 4-2
FIORENTINA (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; A. Martini (41'st Bošković), S. Beldenti, Cianciulli (17'st Matarán), Perrotti (17'st Pietropaolo); Forte (32'st Campaniello), Egharevba (32'st Angeloni), Croci. A disp.: Zipoli; Barbone, D. Beldenti, Tosti; Bianchini, Chiti. All.: Andreazzoli.
MILAN (4-3-3): Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Grassini (9'st Samb; 17'st Ibrahimović), Cissé (23'st Dotta), Geroli; Anastasio, Zaramella, Zanaga (9'st Domniței). A disp.: Pantelin; Calvani, Vechiu; T. Martini, Mazzeo; Colombo, Petrone. All.: Renna.
Arbitro: Tierno di Sala Consilina.
Gol: 10', 15'st e 29'st Croci (F); 23'st Anastasio (M); 48'st Zaramella (M); 51'st S. Beldenti (F).
Ammoniti: 14'st Cissè (M), 23'st Egharevba (F), 30'st Croci (F).
Espulso: 32'st Croci (F) per seconda ammonizione.
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