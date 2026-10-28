Coppa Italia Primavera, Milan-Catanzaro: il secondo figlio di Ibra titolare

Coppa Italia Primavera, Milan-Catanzaro: il secondo figlio di Ibra titolareMilanNews.it
Oggi alle 14:40La Primavera
di Francesco Finulli

Il Milan Primavera scende in campo quest'oggi contro il Catanzaro per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera: si gioca alle ore 15 al Puma House of Football. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida, con mister Renna che lancia da titolare come mediano il secondo figlio di Ibra, Vincent Ibrahimovic.

COPPA ITALIA PRIMAVERA, MILAN-CATANZARO: LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Pantelin; Tartaglia, Messaoudi, Vechiu, Colombo; Cisse, Ibrahimovic; Zanaga, Petrone, Mazzeo; Domnitei. A disp.: Catalano, Doneda, Angelicchio, Dotta, Avogadro, Martini, Mbaye, Calvani. All.: Giovanni Renna.

CATANZARO: Maiolino; Tassoni, Cesnauskis, Panuccio, Distante, Salvano, Saitta, Castro Rombola', Ciani, Aloisio, Vella. A disp.: Gisotti, Oberti, Ribellino, Curatelo, Fiorentino, Molon, Greco, Pellegrini, Gjoka, Socco, Sanogo. All: Francesco Costantino.