Il Milan Primavera ritrova la vittoria! Cagliari battuto 2-0

Dopo tre sconfitte consecutive il Milan Primavera ritrova la vittoria, in casa contro il Cagliari per 2-0

Il Milan Primavera ingrana nuovamente le marce alte. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra di Giovanni Renna ha reagito con una bella vittoria contro il Cagliari per 2-0. Un gol per tempo al Puma House of Football: dopo 13 minuti apre il conto Max Anastasio e nella ripresa dal dischetto ci pensa il capitano Andrea Cullotta al 55° a mandare in soffita la partita. Tre punti che danno respiro e fiducia ai rossoneri che settimana prossima, per l'ottava giornata, affronteranno la sempre complicata trasferta del Viola Park contro la Fiorentina.