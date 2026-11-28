Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: Ibrahimovic titolare
Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, in programma alle ore 11:00 al Puma House of Football, match valido per la12esima giornata del campionnato di Primavera1.
FORMAZIONE MILAN
12 Alessio Catalano (2008)
2 Luca Nolli (2008)
3 Edoardo Tartaglia (2008)
6 Vincent Ibrahimovic (2008)
8 Matteo Geroli (2007)
14 Mattia Angelicchio (2009)
16 Cristiano Dotta (2007)
27 Mattia Zaramella (2008)
39 Yanis Messaoudi (2009)
77 Andrea Cullotta (2008, capitano)
95 Hamadoun Cisse (2008)
A disposizione: 45 Pietro Faccioli (2009), 5 Christian Vechiu (2008), 10 Max Anastasio (2008), 15 Tommaso Guglielmo (2009), 19 Daniele Petrone (2009), 21 Kevin Mazzeo (2008), 24 Denzel Seedorf (2007), 26 Thomas Martini (2009), 47 Leonardo Colombo (2009), 50 Lorenzo Calvani (2008), 87 Ablaye Samb (2009). Allenatore: Giovanni Renna
FORMAZIONE LECCE
1 Plamen Penev (2008)
2 Emil Larsen (2007)
3 Luca Dalla Costa (2007)
5 Alejandro Palomares (2007)
7 Hjalte Laerke (2007)
8 Jarne Flies (2007)
11 Divine Onyemachi (2007)
17 Alessandro Di Pasquale (2007, capitano)
19 Leonardo Fajardo (2007)
74 Francesco Longo (2008)
77 Samuele Perrone (2007)
A disposizione: 22 Andrea Fontanarosa (2009) 35 Andrea Lucarella (2010) 4 Iacopo Marrocco (2008) 10 Leopoldo Vitale (2008) 13 Elias Dahman (2007) 16 Francesco Parente (2008) 18 Nemanja Milojevic (2007) 27 Emanuele Persano (2009) 32 Stefano Trio (2008) 44 Giuseppe Cafasso (2010) 71 Filippo Candido (2008) Allenatore: Simone Schipa
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Gianmarco Vailati (sez. Crema)
Assistenti: Leonardo Tesi (sez. Padova), Daniele Sbardella (sez. Belluno)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan