Primavera 1, Monza e Milan in campo: le formazioni ufficiali
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Le formazioni ufficiali di Monza-Milan, match valido la 9^ giornata del campionato Primavera 1.
Stanno entrando in campo in questo momento il Monza Primavera e il Milan Primavera che si affronteranno allo stadio C.S. Silvio e Luigi Berlusconi - Monzello nel match valido la 9^ giornata del campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MONZA - Ballabio, Fogliario, Buonaiuto, Attinasi, Fardin, Martine, Cassina, Drobnic, Abou, Ballabio, Badarau A disp. Pirro, Scifo, Zanni, Ganci, Mariani, Treffiletti, Perego, Gamba, Varesis, Dia, Rota All. Luciano Vulcano
MILAN - Catalano, Nolli,Tartaglia, Geroli, Domnitei, Anastasio, Angelicchio, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse A disp. Doneda, Grassini, Vechiu, Seger, Dotta, Petrone, Mazzeo, Avogadro, Mbaye, Colombo, Calvani All. Giovanni Renna
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