Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan
Sono uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, partita valida per l'8^ giornata del campionato Primavera 1
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, sfida valida per l'8^ giornata del campionato Primavera 1:
FIORENTINA: Fei, Cianciulli, S. Beldenti, Egharevba, Forte, Melani, Corduneanu, Turnone, Perrotti, Martini, Croci. A disp.: Zipoli, Boskovic, Angeloni, D. Beldenti, Mataran Bracchi, Bianchini, Campaniello, Pietropaolo, Tosti, Chiti, Barbone. All.: Andreazzoli.
MILAN: Catalano, Nolli, Tartaglia, Grassini, Geroli, Anastasio, Zanaga, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. A disp.: Pantelin, Vechium, Ibrahimovic, Domnitei, Dotta, Petrone, Plazzotta, Martini, Colombo, Calvani, Thioune. All.: Renna.
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