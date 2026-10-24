Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan
Oggi alle 12:37La Primavera
di Enrico Ferrazzi
Sono uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, partita valida per l'8^ giornata del campionato Primavera 1

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, sfida valida per l'8^ giornata del campionato Primavera 1:

FIORENTINA: Fei, Cianciulli, S. Beldenti, Egharevba, Forte, Melani, Corduneanu, Turnone, Perrotti, Martini, Croci. A disp.: Zipoli, Boskovic, Angeloni, D. Beldenti, Mataran Bracchi, Bianchini, Campaniello, Pietropaolo, Tosti, Chiti, Barbone. All.: Andreazzoli. 

MILAN: Catalano, Nolli, Tartaglia, Grassini, Geroli, Anastasio, Zanaga, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse. A disp.: Pantelin, Vechium, Ibrahimovic, Domnitei, Dotta, Petrone, Plazzotta, Martini, Colombo, Calvani, Thioune. All.: Renna.