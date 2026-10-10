Primavera, il Milan sconfitto 2-0 a Bergamo dall'Atalanta

Il Milan Primavera perde la terza gara consecutiva in campionato: a Bergamo vince 2-0 l'Atalanta, rossoneri inchiodati a 7 punti dopo sei giornate

Continua anche dopo la lunga sosta il periodo complicato del Milan Primavera che perde la sua terza gara consecutiva. La formazione rossonera era partita bene in stagione con 7 punti in 3 partite, le prime del campionato. Poi, però, sono arrivate tre gare di fila con sconfitta: contro l'Hellas Verona, contro la Roma e oggi a Bergamo contro l'Atalanta. La Dea ha vinto 2-0, vittoria maturata grazie alla reti segnate da Ciapini e Valdivia, una per tempo. Il Diavolo deve ritrovare la retta via: fra sette giorni una chance per risollevarsi contro il Cagliari a Milano, in vista della settima giornata del Campionato di Primavera 1.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-0

ATALANTA (3-5-2): Sonzogni; Cojocariu, Bosisio, Ramaj (39'st Kane); Leandri, Pedretti (19'st Gasparello), Colombo (39'st Olivieri), Ruiz, Percassi (32'st Berrima); Perillo (32'st Fugazzola), Ciapini. A disp.: Villa; Aliprandi, Tassani; Camara, Frascolla, Martano. All.: Bosi.

MILAN (4-3-3): Catalano; Mercogliano (23'st Colombo), Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Martini (11'st Zaramella), Grassini (1'st La Mantia), Ibrahimović (25' Geroli); Anastasio, Domniței, Petrone (11'st Zanaga). A disp.: Bianchi, Calvani, Mazzeo, Vechiu; Dotta, Viana Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Gol: 10' Ciapini (A), 3'st Ruiz (A).

Ammoniti: 11' Grassini (M), 17'st Ciapini (A).