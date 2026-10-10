Primavera, il Milan sconfitto 2-0 a Bergamo dall'Atalanta
Continua anche dopo la lunga sosta il periodo complicato del Milan Primavera che perde la sua terza gara consecutiva. La formazione rossonera era partita bene in stagione con 7 punti in 3 partite, le prime del campionato. Poi, però, sono arrivate tre gare di fila con sconfitta: contro l'Hellas Verona, contro la Roma e oggi a Bergamo contro l'Atalanta. La Dea ha vinto 2-0, vittoria maturata grazie alla reti segnate da Ciapini e Valdivia, una per tempo. Il Diavolo deve ritrovare la retta via: fra sette giorni una chance per risollevarsi contro il Cagliari a Milano, in vista della settima giornata del Campionato di Primavera 1.
IL TABELLINO
ATALANTA-MILAN 2-0
ATALANTA (3-5-2): Sonzogni; Cojocariu, Bosisio, Ramaj (39'st Kane); Leandri, Pedretti (19'st Gasparello), Colombo (39'st Olivieri), Ruiz, Percassi (32'st Berrima); Perillo (32'st Fugazzola), Ciapini. A disp.: Villa; Aliprandi, Tassani; Camara, Frascolla, Martano. All.: Bosi.
MILAN (4-3-3): Catalano; Mercogliano (23'st Colombo), Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Martini (11'st Zaramella), Grassini (1'st La Mantia), Ibrahimović (25' Geroli); Anastasio, Domniței, Petrone (11'st Zanaga). A disp.: Bianchi, Calvani, Mazzeo, Vechiu; Dotta, Viana Seedorf. All.: Renna.
Arbitro: Zago di Conegliano.
Gol: 10' Ciapini (A), 3'st Ruiz (A).
Ammoniti: 11' Grassini (M), 17'st Ciapini (A).
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