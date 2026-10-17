Primavera, La Mantia: "Grande vittoria: siamo più uniti che mai, una famiglia"

Simon La Mantia ha condiviso le sue sensazioni nel post gara della vittoria del Milan Primavera, per 2-0 sul Cagliari a Milano

Nell'ultima giornata di campionato il Milan Primavera aveva ritrovato il centrocampista classe 2008 Simon La Mantia, vittima lo scorso dicembre di un brutto infortunio al ginocchio. Primi minuti a Bergamo e poi nuovi minuti oggi nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Ai microfoni del club rossonero è stato intervistato proprio lui per le impressioni del post-gara.

Quali sono le tue sensazioni?

"Dopo quasi un anno di inattività è stato bello ritrovare la squadra e fare i primi minuti contro l'Atalanta, nonostante il risultato. Oggi è stata una grande vittoria di squadra e sono contento anche di essere entrato, di aver dato una mano ai compagni e di aver lottato fino alla fine"

Che dire su questo gruppo?

"Siamo una squadra unita, molto umile, che lavora tutti i giorni insieme per la crescita di ognuno di noi. Oltre che una squadra siamo anche una famiglia, siamo come fratelli ormai: alcuni di noi si conoscono da tantissimi anni, altri sono arrivati dopo, però siamo stati bravi a farli entrare nel gruppo, a farli sentire a casa. Adesso siamo una squadra più unita che mai"