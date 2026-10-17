Primavera, La Mantia: "Grande vittoria: siamo più uniti che mai, una famiglia"
Nell'ultima giornata di campionato il Milan Primavera aveva ritrovato il centrocampista classe 2008 Simon La Mantia, vittima lo scorso dicembre di un brutto infortunio al ginocchio. Primi minuti a Bergamo e poi nuovi minuti oggi nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Ai microfoni del club rossonero è stato intervistato proprio lui per le impressioni del post-gara.
Quali sono le tue sensazioni?
"Dopo quasi un anno di inattività è stato bello ritrovare la squadra e fare i primi minuti contro l'Atalanta, nonostante il risultato. Oggi è stata una grande vittoria di squadra e sono contento anche di essere entrato, di aver dato una mano ai compagni e di aver lottato fino alla fine"
Che dire su questo gruppo?
"Siamo una squadra unita, molto umile, che lavora tutti i giorni insieme per la crescita di ognuno di noi. Oltre che una squadra siamo anche una famiglia, siamo come fratelli ormai: alcuni di noi si conoscono da tantissimi anni, altri sono arrivati dopo, però siamo stati bravi a farli entrare nel gruppo, a farli sentire a casa. Adesso siamo una squadra più unita che mai"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan