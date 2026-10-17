Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

Il Milan Primavera oggi sfida il Cagliari nella settima giornata del campionato di Primavera 1: le formazioni ufficiali della sfida

Il Puma House of Football - Centro Vismara tra pochi minuti sarà teatro della sfida tra Milan e Cagliari, gara valida per la settima giornata del campionato di Primavera 1. La formazione rossonera allenata da mister Giovanni Renna arriva da un periodo negativo di quattro sconfitte consecutive che ha seguito un inizio di stagione da 7 punti in tre gare. Un'occasione davvero importante per i giovani rossoneri per rialzare la testa, considerando anche che i sardi hanno solamente un punto più in classifica.

PRIMAVERA, MILAN-CAGLIARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Di seguito si riportano gli undici titolari di Milan-Cagliari, settima giornata del campionato di Primavera 1:

MILAN (4-2-3-1): Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Geroli, Cisse; Zanaga, Anastasio, Zaramella; Domnitei. A disp.: Pantelin, Grassini, Vechiu, V. Ibrahimovic, La Mantia, Dotta, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani, Samb. All. Renna

CAGLIARI: Kehayov; Lo Verde, Costa, Sugamele, Goryanov, Grandu, Piro, Akarakiri, Nuvoli, Doppio, Mawassa. A disp.: Sarno, Bahlaouan, Tronci, Cardu, Piredda, Barry, Battaglini, Sow, Hamdaoua. All. Gallego